ФОТО На трех маршрутах в Риге проложены новые велосипедные дорожки

Работы начались весной и завершились в июне, увеличив общую сеть велосипедной инфраструктуры в Риге на восемь километров.

В Агенскалнсе и Кипсале велосипедная инфраструктура оборудована на участке Баласта дамбис от улицы Кришьяна Валдемара до улицы Даугавгривас. Она соединяет велотрассу между Вантовым мостом и парком Узварас, где раньше был разрыв. Новый веломаршрут обеспечивает легкий доступ к будущему кварталу Дома прессы, офису "Swedbank" и пляжу на Кипсале. Велодорожки добавляют 1,3 километра к велосипедной сети Пардаугавы.

В микрорайоне Межциемс велосипедная инфраструктура была создана на всей протяженности улицы Гайльэзера. На улице оборудованы две односторонние велодорожки с сохранением существующего количества полос, что добавило 1,1 километра к существующей сети.

В Чиекуркалнсе и Межапарке велосипедная инфраструктура появилась на улицах Вискалю и Эзермалас. На этих улицах были проложены две односторонние велодорожки, которые добавили 5,6 километра к существующей сети велоинфраструктуры. Велодорожки соединяют микрорайоны и обеспечивают легкий и безопасный доступ к местам отдыха и общественным объектам.

В ближайших планах - создание велодорожек и улучшение инфраструктуры на улицах Пурвиша, Дзирнаву и набережной 11 ноября, где будет продлен существующий участок велодорожки, рассказал руководитель Комитета по делам сообщения и транспорта Рижской думы Олаф Пулкс.

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