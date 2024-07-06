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Эстонская глубинка: где выгоднее купить квартиру?

Сандер Сильм rus.postimees.ee
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В Пылва большая часть многоквартирных домов реновирована в последние годы.
В Пылва большая часть многоквартирных домов реновирована в последние годы. Фото: Arvo Meeks

В 90-х годах три небольших города Юго-Восточной Эстонии, имевшие более-менее схожее исходное положение, за последние 30 лет развивались в разных направлениях. Это отразилось и на ценах недвижимости, сообщает Rus.Postimees.

Перевод: Вера Копти

Находящаяся на границе с Латвией Валга потеряла функцию важного логистического узла, да и статус приграничного города также не смог положительно повлиять на экономическую жизнь этого города, что отразилось на ценах недвижимости. По данным статистики Pindi Kinnisvara, в январе 2007 года цена квадратного метра квартир в Валга оставалась на уровне 250 евро, а в мае этого года она составила всего 316 евро за квадратный метр.

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