Эстонская глубинка: где выгоднее купить квартиру?

Находящаяся на границе с Латвией Валга потеряла функцию важного логистического узла, да и статус приграничного города также не смог положительно повлиять на экономическую жизнь этого города, что отразилось на ценах недвижимости. По данным статистики Pindi Kinnisvara, в январе 2007 года цена квадратного метра квартир в Валга оставалась на уровне 250 евро, а в мае этого года она составила всего 316 евро за квадратный метр.