Выбран новый омбудсмен общественных СМИ. Чем он будет заниматься?

По его мнению, омбудсмен общественных СМИ должен соблюдать в своей работе три принципа: независимость, проактивность, а также содействие конструктивному сотрудничеству между тремя влияющими на деятельность общественных СМИ группами интересов - обществом, сотрудниками общественных СМИ и представителями госуправления.

Планируется, что новый омбудсмен приступит к исполнению своих обязанностей 1 августа.

До сих пор Апсалонс занимал должность председателя правления SIA Occam Consulting, исполнял обязанности ассоциированного профессора и председателя Сената в Латвийской академии культуры, а также работал и давал консультации в различных СМИ, в том числе был директором по развитию в акционерном обществе Diena.

По данным Firmas.lv, Апсалонс является единственным владельцем SIA Occam Consulting. Предприятие в 2023 году работало с приблизительным оборотом 22 500 евро и прибылью в 2000 евро. Участником или должностным лицом других предприятий Апсалон сейчас не является.

Согласно закону, SEPLP осуществляет избрание омбудсмена на должность сроком на пять лет.

Омбудсмен общественных СМИ осуществляет надзор за соответствием оказываемых общественными электронными СМИ услуг установленной законом цели деятельности общественных СМИ по обеспечению эффективного и открытого управления, независимости, ответственности общественных электронных СМИ перед обществом и содействию их качественной деятельности.

Омбудсмен также курирует соответствие деятельности общественных СМИ этическим кодексам и редакционным руководствам общественных электронных СМИ. Кроме того, омбудсмен по собственной инициативе или на основании поступивших заявлений дает заключения о соответствии программ и услуг общественных электронных СМИ указанным документам.

В обязанности омбудсмена входит также содействие общественной медийной грамотности и поддержание личной связи с обществом, а также предоставление по просьбе общественных СМИ консультаций по вопросам, связанным с их этическими кодексами и редакционными руководящими принципами. Доклад о своей работе омбудсмен не реже раза в год публикует на сайтах SEPLP и общественных электронных СМИ.

Занимавшая должность омбудсмена с марта 2022 года по июль этого года профессор Рижского университета им. Страдиня Анда Рожукалне прекратила эту деятельность, чтобы заняться исследовательской работой за пределами Латвии.

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