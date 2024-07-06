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В Беларусь на совместные "антитеррористические учения" приехали китайские солдаты

rus.tvnet.lv
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Александр Лукашенко
Александр Лукашенко Фото: Drop of Light/Shutterstock

В Беларусь на совместные "антитеррористические учения" прибыли китайские солдаты. Об этом в субботу, 6 июля, сообщило Министерство обороны Беларуси.

"В Республику Беларусь прибыли военнослужащие Народно-освободительной армии Китая. Они примут участие в совместных антитеррористических учениях, которые пройдут с 8 по 19 июля", - говорится в сообщении министерства.

Совместные учения призваны способствовать "обмену опытом", "сплотить белорусские и китайские подразделения", "создать основу для дальнейшего развития белорусско-китайских отношений в области совместной подготовки войск", говорится в сообщении министерства.

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