В Беларусь на совместные "антитеррористические учения" приехали китайские солдаты

"В Республику Беларусь прибыли военнослужащие Народно-освободительной армии Китая. Они примут участие в совместных антитеррористических учениях, которые пройдут с 8 по 19 июля", - говорится в сообщении министерства.

Совместные учения призваны способствовать "обмену опытом", "сплотить белорусские и китайские подразделения", "создать основу для дальнейшего развития белорусско-китайских отношений в области совместной подготовки войск", говорится в сообщении министерства.

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