Сегодня, 6 июля, в Цесисе завершился вот уже 10-й традиционный фестиваль общения LAMPA! На фестивале побывал и TVNET+: ищите себя на фотографиях!

За два дня на 62 фестивальных площадках прошло более 340 мероприятий от 245 организаторов.

Дискуссии были посвящены самым разнообразным темам, таким как человек, образование, финансы и экономика, безопасность и справедливость, Европа и мир, государство и общество, культура и досуг, окружающая среда и устойчивое развитие, средства массовой информации, искусственный интеллект и технологии, ментальное здоровье.