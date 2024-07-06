Ле Пен пообещала запретить Украине обстреливать территорию РФ оружием из Франции

Президент Франции Эммануэль Макрон ранее дал согласие на такое использование оружия, переданного Украине в рамках военной помощи. Другие западные союзники также разрешили украинским войскам использовать оружие дальнего действия для ударов по территории России.

Также в интервью CNN Ле Пен заявила, что если правительство возглавит представитель "Национального объединения", об отправке французских войск в Украину не будет и речи. Ранее Макрон неоднократно допускал возможность отправки в Украину солдат стран НАТО. В частности, он заявил, что не исключает такой возможности в будущем, но подчеркнул, что "не исключать что-то не значит делать это".

Свою позицию относительно военной помощи Украине Ле Пен основывает на том, что, по ее мнению, Франция не должна становиться непосредственным участником военного конфликта.

В первом туре парламентских выборов во Франции, состоявшихся в конце июня, Национальное объединение Марин Ле Пен (Rassemblement Nationale) заняло первое место. Всего в первом туре было избрано 76 депутатов. Результаты второго тура, который пройдет 7 июля, определят, кто займет еще 501 место в парламенте. Данные опросов, проведенных перед голосованием, позволяют прогнозировать победу "Национального объединения" и во втором туре.

"Если Эммануэль Макрон захочет отправить войска в Украину, а премьер-министр будет против, то никакие войска в Украину отправляться не будут", - заявила Ле Пен, подчеркнув, что "последнее слово остается за премьер-министром".

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