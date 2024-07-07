Китай жаждет нового мирового порядка. ШОС поможет?

При этом ШОС хочет избежать впечатления создания нового геополитического блока. В коммюнике саммита подчеркивается, что организация не является блоком и не направлена против третьих сторон. "ШОС нацелена на практическое сотрудничество. Чем сильнее влияние организации, тем более представительна и заметна она на Глобальном Юге. При этом Китай выполняет функцию ориентира, показывая центральноазиатским странам, как достигать экономического консенсуса несмотря на политические разногласия", - говорит Лю Цинбинь из Йокогамского государственного университета в Японии.

ШОС, БРИКС - кто следующий?

"ШОС является лишь одной из нескольких многосторонних инициатив, которые, - хотя сейчас на переднем плане и стоит Россия - на деле поддерживаются Китаем. Например, инициатива "Один пояс - один путь", БРИКС с пятью новыми членами с 2024 года или Всестороннее региональное экономическое партнерство (ВРЭП), зона свободной торговли в Тихоокеанском регионе", - перечисляет эксперт по Китаю Зандшнайдер в интервью DW. "Китай последовательно создает на глобальном уровне альтернативные организации, к участию в которых привлекают дружественные КНР страны. Это, как правило, автократии, которые имеют явно антизападный характер".

Саммит ШОС 3-4 июля в Астане: "автократии, которые имеют явно антизападный характер" Фото: Sergei Savostyanov/TASS/dpa/picture alliance

Сегодня многие, в том числе и на Западе, понимают, что существующий мировой порядок устарел, говорит Зандшнайдер: "Это связано не только с этими объединениями автократий вокруг Китая, но и с внутренними политическими событиями в США и нынешним состоянием Европейского Союза. Поэтому в некоторых головах возникает желание попробовать, по меньшей мере, бросить вызов доминированию Запада, если не полностью оттеснить его на задний план".

Между тем в Астане ШОС приветствовала нового участника - в организацию 4 июля была принята Беларусь, еще один союзник Пекина и Москвы у границ ЕС. С Минском у Пекина сейчас, похоже, особенно тесные связи: младший сын Александра Лукашенко, Николай, родившийся в 2004 году, сейчас изучает биологию в Китае в элитном Пекинском университете.

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