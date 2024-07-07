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Скрытые камеры в туалете и спортзале: в Эстонии полицейский тайно снимал коллегу и скопировал содержимое ее компьютера

rus.postimees.ee
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Слежка. Фото иллюстративное.
Слежка. Фото иллюстративное. Фото: Shutterstock

После многомесячного расследования опытному сотруднику полицейского участка эстонского города Курессааре на острове Сааремаа было предъявлено обвинение в частной слежке и несанкционированном проникновении, поскольку он тайно снял на видео коллегу-женщину и скопировал содержимое ее компьютера, пишет Rus.Postimees со ссылкой на Saarte Hääl.

Перевод: Дмитрий Рая

Ляэнеский окружной прокурор Элле Кеэман рассказала Saarte Hääl, что, согласно обвинительному заключению, полицейский дважды незаконно проник в дом своей коллеги без ее ведома и разрешения, чтобы скопировать данные с жесткого диска ее компьютера и сфотографировать личные вещи. "Его также обвиняют в установке скрытой камеры в туалете и спортзале полицейского участка Курессааре, чтобы следить за той же коллегой", - сказал Кеэман.

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