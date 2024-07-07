Полиция разыскивает без вести пропавшую в Юрмале пенсионерку

По словам представителя полиции, 87-летней женщине поставлен диагноз - деменция, дезориентация в пространстве и времени. Женщина думает, что живет 30-40 лет назад. Пропавшая пенсионерка из-за своего состояния здоровья не может предоставить информацию о себе или же заблудилась.

Приметы: рост 155 см, среднего телосложения, седые волосы до подбородка, зелено-карие глаза. Возможна, на ней были розовые или красные штаны.

Госполиция просит посмотреть на фото пропавшей дамы и отозваться всех, кто обладает какой-либо информацией о ее местонахождении, позвонив по номеру телефона 110.

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