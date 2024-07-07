Участие военнослужащих НВС в миссии НАТО в Ираке хотят продлить до конца 2026 года

На следующей неделе решение по этому вопросу примет правительство, а затем его должен утвердить Сейм.

В июле 2018 года после саммита НАТО в Брюсселе было принято решение о начале обучающей миссии в Ираке, которая начала действовать в октябре 2018 года. НВС участвуют в миссии с ноября 2020 года.

Миссия состоит из нескольких сотен военных и гражданских советников. В настоящее время в ее состав входят трое латвийских военнослужащих, которые базируются в штабе миссии в Багдаде.

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