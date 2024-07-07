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ВСУ сообщили об уничтожении российского Су-25 под Донецком

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Война в Украине. Иллюстративное фото
Война в Украине. Иллюстративное фото Фото: AP/Scanpix

В воскресенье, 7 июля, ВСУ сбили российский истребитель Су-25, сообщила оперативно-стратегическая группа украинской армии "Хортица".

Истребитель был сбит в направлении Покровска Донецкой области. Он обстреливал позиции подразделений Сил обороны Украины.

"Воины-зенитчики отдельной механизированной бригады имени генерал-хорунжого Марка Безручко приземлили очередной штурмовик Су-25. Теперь он догорает в степях украинского Донбасса", - говорится в сообщении "Хортица"

По официальной информации Генштаба ВСУ, это 361-й уничтоженный российский самолет за время полномасштабного вторжения РФ в 2022 году.

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