На новой неделе погода существенно изменится: новый прогноз синоптиков

По данным Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии (LVĢMC), в Латвию постепенно будет поступать более теплая воздушная масса, делая каждый последующий день все теплее. Во второй половине недели воздух местами на юге страны прогреется до +31 градуса.

В первой половине недели погода станет более сухой и теплой. Только в понедельник на востоке страны пройдут дожди, местами в крайних восточных регионах ожидаются сильные грозы. Ночью воздух остынет до +10...+15 градусов, а днем ​​максимальная температура на большей части Латвии будет в пределах +18...+23 градусов, и лишь в крайне восточных регионах столбик термометра не поднимется выше +20, прогнозируют синоптики LVĢMC.

Во вторник и среду, 9 и 10 июля, облака будут переменяться с солнцем, ожидается преимущественно сухая погода. При слабом ветре ночью ожидается туман, преимущественно в восточных районах. Днем во вторник воздух прогреется до +20...+26 градусов, а в среду будет уже на пару градусов теплее. В темное время суток минимальная температура воздуха будет в пределах +12...+18 градусов.

Во второй половине недели погодные условия снова будут определяться активностью циклонов - временами будет идти дождь, в некоторые дни также усилится ветер, но температура станет еще выше.

В четверг и пятницу из-за понижения атмосферного давления ожидается порывистый ветер, во многих местах пройдет дождь, иногда сильный, также возможна гроза. На большей части страны воздух прогреется до +23...+28 градусов, на морском побережье сохранится более прохладный воздух, а в четверг в центральных регионах столбик термометра достигнет отметки +30...+31 градус.

Даже в темное время суток воздух будет относительно теплым, местами возможно еще несколько тропических ночей, когда минимальная температура воздуха в течение суток не будет опускаться ниже +20 градусов.

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