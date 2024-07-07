Партия Марин Ле Пен проигрывает второй тур выборов во Франции

По предварительным данным, первое место занимает левый блок "Новый народный фронт", обеспечив себе от 175 до 205 мандатов в парламенте (по разным подсчетам).

Второе место занимает коалиция Эммануэля Макрона с 150 до 175 мандатами. Партия Марин Ле Пен "Национальное объединение" по предварительным данным занимает только третье место - от 115 до 150 мандатов.

Во втором туре выборов была зафиксирована необычно высокая явка - на 12:00 она составила 26,63% - выше, чем показатель на тот же момент в первом туре. К 17:00 явка составила уже почти 60% и достигла рекордного показателя с 1981 года. На первом туре 30 июня к 17:00 проголосовали 59,39% - меньше, чем сегодня.

К концу дня, по оценке Ipsos-Talan, явка составила 67,1% - по сравнению с 66,71% в первом туре.

После победы крайне правого "Национального объединения" Марин Ле Пен на выборах в Европарламент 9 июня президент Франции Эммануэль Макрон объявил о роспуске национального собрания и досрочных выборах.

Первый тур прошел 30 июня, в ходе него были избраны 76 депутатов. Его выиграло "Национальное объединение" с 33,4% голосов. Второе место тогда занял "Новый народный фронт", а третье - коалиция сторонников действующего президента Макрона.

После первого тура коалиция сторонников Макрона сняла более 200 кандидатов, получивших третьи места в округах, чтобы консолидировать избирателей вокруг оставшихся и не допустить победы французского "Нацобъединения".

Во втором туре распределяется еще 501 место в парламенте Франции.

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