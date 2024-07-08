"Мы близки к апогею". Война Израиля с проиранской "Хезболлой" кажется неизбежной. Кто сделает первый шаг?

На фото антиизраильская демонстрация в Тегеране, 2006 год. На баннере с изображением еще молодого лидера «Хезболлы» Хасана Насраллы написано: «Клянусь Аллахом, Израиль еще более нестабилен, чем даже паучий дом». Риторика Ирана в адрес Израиля не меняется десятилетиями Фото: AFP

«Хезболла» — это страховой полис иранского режима, обеспечивающий не только вооруженные столкновения с Израилем, но и защиту иранских активов внутри Ливана, говорит другой эксперт Ханин Гаддар из Вашингтонского института ближневосточной политики.

«[Участие Ирана в войне] — это не теория и не израильская паранойя. Иран уже напрямую напал на Израиль [в апреле этого года], причем это была беспрецедентная атака — разными видами ракет, в том числе баллистических, беспилотниками. Иран накапливал различные виды вооружений, чтобы их использовать, и он это сделал», — говорит экс-советник премьер-министра Израиля Ариэль Булштейн.

«Иран не скрывает, что его цель — полное уничтожения Израиля. На одной из площадей в Тегеране есть часы, которые показывают, сколько Израилю осталось. То есть страна-член ООН вынашивает в открытую план уничтожения другой страны», — добавляет эксперт.

Таким образом, политически и экономически слабый Ливан в случае полномасштабного конфликта не будет играть в принятии решений фактически никакой роли. Приказы будут поступать из Тегерана, уверены специалисты.

Какой момент для удара устроил бы стороны?

Израилю, проводящему массированную операцию в секторе Газа, в идеале нужно передохнуть перед новым рывком Фото: AFP

«Израиль, подойдя близко к завершающему этапу интенсивной фазы войны против ХАМАС и практически завершив истребление его военных возможностей, это не за горами, остается один на один со своей северной проблемой. И понятно, что ждать бесконечно невозможно», — говорит Булштейн.