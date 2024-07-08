Браже: Украина играет ключевую роль в безопасности и стабильности Европы

Главным приоритетом Латвии на предстоящем саммите НАТО является укрепление национальной безопасности через реализацию общей военной стратегии альянса, сообщила агентству LETA министр иностранных дел Байба Браже.
Она отметила, что речь идет об общей обороне альянса, согласовании боевых планов и их реализации, включая оборонный потенциал и политику сдерживания. Браже также подчеркнула, что по понятным причинам меры альянса по обороне и сдерживанию не обсуждаются публично, поэтому в контексте этого саммита следует понимать, что за кулисами идет интенсивная работа по укреплению боеготовности и боевых возможностей сил НАТО.
Министр иностранных дел отметила, что приоритеты Латвии на саммите - это, прежде всего, дальнейшее укрепление сдерживания и обороны, особенно на восточном фланге НАТО. Она отметила, что для Латвии важно укрепить противовоздушную и противоракетную оборону.
Вторым приоритетом, по словам Браже, является достижение прогресса в увеличении расходов на оборону и достижение равномерности - цель состоит в том, чтобы все члены НАТО инвестировали в оборону не менее 2% своего валового внутреннего продукта (ВВП). При этом все страны Балтии уже превысили 3% ВВП на оборону, а вклад Латвии в безопасность в этом году достигнет 3,17% ВВП. Министр иностранных дел отметила, что если в 2014 году только пять стран-членов НАТО выделяли на оборону не менее 2% ВВП, то сегодня таких стран уже 23.
Третьим приоритетом, отметила Браже, является немедленная и устойчивая долгосрочная поддержка Украины с целью укрепления и развития потенциала ее вооруженных сил и оказания ей помощи в победе на поле боя.
"Путь Украины в НАТО необратим. Все больше стран в мире понимают, что поддержка Украины отвечает не только нашим интересам безопасности - интересам Латвии, стран Балтии и Европейского союза, - но и что Украина играет ключевую роль в безопасности и стабильности евроатлантического пространства", - сказала министр иностранных дел.
Следующим приоритетом является ограничение влияния и возможностей России и укрепление сотрудничества с партнерами по всему миру, поскольку политика России сегодня - это война, а Россия представляет угрозу для безопасности евроатлантического пространства и международной безопасности в целом.
Встреча глав государств и правительств стран НАТО, или саммит НАТО, пройдет в Вашингтоне с 9 по 11 июля.
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