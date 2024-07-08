Браже: Украина играет ключевую роль в безопасности и стабильности Европы

Она отметила, что речь идет об общей обороне альянса, согласовании боевых планов и их реализации, включая оборонный потенциал и политику сдерживания. Браже также подчеркнула, что по понятным причинам меры альянса по обороне и сдерживанию не обсуждаются публично, поэтому в контексте этого саммита следует понимать, что за кулисами идет интенсивная работа по укреплению боеготовности и боевых возможностей сил НАТО .

Министр иностранных дел отметила, что приоритеты Латвии на саммите - это, прежде всего, дальнейшее укрепление сдерживания и обороны, особенно на восточном фланге НАТО. Она отметила, что для Латвии важно укрепить противовоздушную и противоракетную оборону.

Вторым приоритетом, по словам Браже, является достижение прогресса в увеличении расходов на оборону и достижение равномерности - цель состоит в том, чтобы все члены НАТО инвестировали в оборону не менее 2% своего валового внутреннего продукта (ВВП). При этом все страны Балтии уже превысили 3% ВВП на оборону, а вклад Латвии в безопасность в этом году достигнет 3,17% ВВП. Министр иностранных дел отметила, что если в 2014 году только пять стран-членов НАТО выделяли на оборону не менее 2% ВВП, то сегодня таких стран уже 23.