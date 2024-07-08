Хотя многие компании при найме хотят видеть у сотрудников высшее образование, в наши дни можно обойтись и без него. Владе Шолоховой из Ида-Вирумаа удалось без высшего образования получить высокооплачиваемую работу во всемирно известной компании, пишет Rus.Postimees.
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Зарплата в 2000 евро без высшего образования: как молодежь в Эстонии получает высокооплачиваемую работу
Перевод: София Солдатенко
В начале этой недели завершился прием заявлений в Тартуский университет. Как и в предыдущие годы, наибольшее количество заявок на очную форму обучения по программам бакалавриата было подано на юриспруденцию, экономику и информатику. Если диплом юриста, несомненно, полезен для будущей работы, то ситуация в сфере экономики и информационных технологий уже давно изменилась.