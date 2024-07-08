Зарплата в 2000 евро без высшего образования: как молодежь в Эстонии получает высокооплачиваемую работу

В начале этой недели завершился прием заявлений в Тартуский университет. Как и в предыдущие годы, наибольшее количество заявок на очную форму обучения по программам бакалавриата было подано на юриспруденцию, экономику и информатику. Если диплом юриста, несомненно, полезен для будущей работы, то ситуация в сфере экономики и информационных технологий уже давно изменилась.