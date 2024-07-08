Ракета попала в детскую больницу "Охматдет" в Киеве
По всей стране - 33 человека погибли, 140 ранены
Утром в понедельник, 8 июля, Россия нанесла массированный ракетный удар по многим городам Украины. Одна из ракет попала в самую большую детскую больницу Украины - "Охматдет". В результате удара десятки погибших и пострадавших.
Ракетную атаку на Киев и другие украинские города Россия начала около 10:30 по местному времени. В Киеве сработали системы ПВО.
Удар по детской больнице "Охматдет" в Киеве
Около 11:00 стало известно, что снаряд попал в один из корпусов "Охматдета". Власти Украины настаивают, что это было прямое попадание российской ракеты.
Служба безопасности Украины (СБУ) утверждает, что в детскую больницу попала крылатая ракета воздушного базирования Х-101.
Ведомство опубликовало фотографии фрагментов ракеты, которые, как утверждается, были найдены на месте обстрела. В частности, сотрудники СБУ нашли обломки корпуса ракеты с серийным номером.
Министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко указал, что ракета попала по корпусу, где дети получали диализ. Повреждены реанимационные, операционные, онкологическое отделение.
Президент Украины опубликовал видео с последствиями попадания ракеты в здание медицинского учреждения. Он заявил, что "Охматдет" - одна из важнейших не только в Украине, но и в Европе детских больниц, которая "спасла и вернула здоровье тысячам детей".
"Сейчас больница повреждена российским ударом, под завалами люди, точное количество раненых и погибших пока неизвестно. Сейчас все помогают разбирать завалы: врачи, обычные люди. Россия не может не знать, куда летят ее ракеты, и должна сполна ответить за все свои преступления: против людей, против детей, против человечности в целом. Очень важно, чтобы мир сейчас не молчал об этом и чтобы каждый видел, что такое Россия, что она делает", - сказал он.
По последним данным, которые привел мэр Киева Виталий Кличко в больнице погибли двое взрослых. 17 человек (из них семеро - дети) пострадали. Сотни пациентов больницы были эвакуированы.
Одна из погибших в "Охматдете" - 30-летний детский врач-нефролог Светлана Лукьянчук, сообщил мэр Львова Андрей Садовый. По словам мэра Львова, детский врач, уроженка Львова, была сиротой, ее воспитала тетя.
Удар по другим районам Киева
В Соломенском, Днепровском, Дарницком, Деснянском, Шевченковском и Голосеевском районах Киева упали обломки ракет, заявили в военной администрации. Глава города Виталий Кличко сообщил, что туда были направлены бригады медиков.
В военной администрации Киева сообщили, что в Соломенском районе повреждено офисное здание, в Голосеевском - обломки упали возле жилого дома, в Днепровском - произошел пожар в жилой застройке, в Дарницком районе поврежден частный дом, в Деснянском - загорелся дом.
В Шевченковском районе Киева поврежден многоквартирный жилой дом. Повреждены несколько подъездов, один из них полностью разрушен. Жильцов эвакуировали.
В других районах Киева в результате российских ударов разрушены и повреждены три трансформаторные подстанции энергетической компании ДТЭК.
"Также повреждены электросети. Энергетики уже работают на местах. Большинство домов в ближайшее время будут питаться от резервных источников", - говорится в сообщении ДТЭК.
Right now there is a massive missile attack on Ukraine. People in the Kyiv metro are hiding and said - putin fuck you out loud pic.twitter.com/ZO1Vq9BKP1
Украинские СМИ и паблики также сообщили о взрывах в Киевской области, там сработали средства ПВО.
Галерея: Обстрелы в Киеве
Удары по другим городам Украины
Сообщается также о взрывах в Днепре и Кривом Роге Днепропетровской области, Скадовске Херсонской области, Краматорске Донецкой области. Украинские СМИ пишут, что в Краматорске под обстрел попал Новокраматорский машиностроительный завод.
Глава Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул заявил, что российские войска нанесли ракетный удар по городу.
"Несколько попаданий. В том числе по административному зданию промышленного предприятия", - утверждает Вилкул.
В Днепре в результате обстрела поврежден многоэтажный дом. Кроме того, повреждены предприятие и станция технического обслуживания, сообщил глава военной администрации Днепропетровской области Сергей Лысак. Погиб мужчина, известно о шести пострадавших, один человек в тяжелом состоянии, позднее добавил он.
В Криворожском районе после обстрела начался пожар.
По последним данным Спасательной службы Украины в результате российского массированного удара по всей Украине погибли 33 человека, ранены 140.
Сообщается, что в Киеве погибли 22 человека, в Днепропетровской области - 11.
Из 140 раненых 74 пришлось на Киев, двое - на Киевскую область, 64 - на Днепропетровскую область.
Спасательная служба Украины сообщает, что из-под завалов были спасены 19 человек: 11 в Киеве и 8 в Днепропетровской области.
Владимир Зеленский заявил, что российские войска выпустили по Украине более 40 ракет разного типа.
Министерство обороны РФ утверждает, что утром 8 июля нанесло удар по объектам военной промышленности Украины и авиационным базам ВСУ. Это было сделано в ответ на "попытки нанесения киевским режимом ущерба объектам российской энергетики и экономики", заявили в военном ведомстве, сообщает "Медуза".
"Цели удара достигнуты. Назначенные объекты поражены", - говорится в пресс-релизе Минобороны РФ.
Ранее власти Украины заявили, что 8 июля российские военные целенаправленно атаковали гражданскую инфраструктуру в Киеве, в частности, повредив несколько жилых многоэтажных домов, а также один из корпусов детской больницы "Охматдет".
"Заявления представителей киевского режима о якобы намеренном ракетном ударе России по гражданским объектам абсолютно не соответствуют действительности, - утверждают, в свою очередь, в Минобороны РФ. Многочисленные опубликованные фото и видеокадры из Киева однозначно подтверждают факт разрушений вследствие падения украинской ракеты ПВО, запущенной из зенитного ракетного комплекса в черте города".
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