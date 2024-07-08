Второй пожар за последние месяцы: в Болдерае снова горело печально известное заброшенное здание

Пожар затронул заброшенное двухэтажное здание на улице Лиелупес, 29. Вызов пожарным поступил в 5:48.

Пламя распространилось на площадь 240 квадратных метров, пожар относится к категории повышенной опасности.

В 7:56 пожар был локализован, однако работы по тушению продолжались и после этого.

Это не первый случай пожара в этом доме. В мае сообщалось еще об одном возгорании. Местные жители заметили, что молодежь, а также бездомные используют это здание для своих "развлечений".

Тогда сообщалось, что дальнейшая судьба здания неизвестна. Оно разделено на отельные объекты недвижимости (квартиры) и принадлежит юридическому лицу, но его восстановление вряд ли экономически оправданно. Еще в 2018 году Рижская дума признала дом трущобой категории А, то есть он фактически является экологически деградирующим объектом.

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