Фото и Видео В Риге у посольства РФ прошла акция протеста против обстрела детской больницы в Киеве

Видео: Протест у посольства РФ в Риге

Одним из организаторов протеста является Селма Левренце, которая призвала принести на акцию протеста украинские флаги.

На акции протеста у посольства России в Риге против нападения российской армии на детскую больницу "Охматдет" в Киеве собрались около 50 человек, свидетельствуют наблюдения агентства ЛЕТА.

Собравшиеся держали в руках украинские флаги, рубашки, шарфы с символикой Украины, плакаты, гласящие: "Россия - террористическое государство", "Россия = страна убийц". Также у собравшихся были плакаты, на которых изображено слово "Дети", - такие знаки размещают в местах, где находятся дети.

Галерея: Протест у посольства РФ в Риге

Участники протестов выкрикивали лозунги: "Свободу Украине", "Слава Украине, героям слава!", "Крым - это Украина", "Путин - убийца", "Убийцы детей, воры детей".

Также прозвучал призыв делать пожертвования украинской армии на портале ziedot.lv. О безопасности на месте протеста заботились правоохранители.

Как сообщалось, российские войска утром 8 июля нанесли комбинированный ракетный удар по Украине. В результате российского массированного удара по всей Украине погиб 31 человек и 125 пострадали.

В результате обстрелов повреждены более 50 гражданских объектов, в том числе жилые дома, административное здание и два медицинских учреждения, включая крупнейшую киевскую детскую больницу "Охматдет", сообщил министр внутренних дел Украины Игорь Клименко.

Видео: Протест у посольства РФ в Риге

Сообщалось также о взрывах в Днепре и Кривом Роге Днепропетровской области, Скадовске Херсонской области, Краматорске Донецкой области.

По предварительным данным следователей Службы безопасности Украины, войска РФ ударили по детской больнице стратегической крылатой ракетой Х-101.

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