Видео Едкий запах мешает жителям улицы Сканстес. Виноват ли соседний завод?

Первый раз Диана была уверена, что в здании случился пожар. Она вызвала пожарных, но ей сказали, что причина запаха находится за пределами здания.

Едкий запах регулярно мешает Диане спать по ночам, но днем ​​ничего не ощущается. Соседи также заподозрили, что что-то горит, и вызвали пожарную команду, а утром они заметили вдалеке дым, идущий из труб завода.

Государственная служба окружающей среды (VVD) не называет конкретного виновника, поскольку поймать подозреваемого пока не удалось.

За нарушения может быть наложен штраф до 1300 евро. VVD просит жителей продолжать сообщать, если они почувствуют запах.

Видео: Сюжет программы Bez tabu

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