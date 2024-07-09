Фото и видео На стоянке торгового центра в Таллинне загорелся элегантный автомобиль Jaguar

По сообщению Спасательного департамента, в понедельник, 8 июля, в 11:59 поступил вызов, что на втором этаже парковки торгового центра Ülemiste (Таллинн) горит легковой автомобиль. Людей эвакуировали, сообщает Rus.Postimees.
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У сгоревшей машины не было действующего техосмотра.
Работы по тушению завершены, парковочный дом проветривается. Автомобили могут выезжать из него. Опасности отравления угарным газом для людей нет.