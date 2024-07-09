Саммит НАТО в Вашингтоне. На что может рассчитывать Украина?

Станет ли Украина членом НАТО после войны?

Эксперты осторожны в прогнозах. Нил Мелвин из RUSI настроен скептически. Он полагает, что если НАТО и Россия останутся в состоянии конфронтации, пусть и невоенной, то даже после окончания войны Украина скорее будет "партнером НАТО, а не членом". При этом эксперт связывает это не только с ядерными угрозами РФ, но и с дискуссией в США о будущем альянса и о том, что для Вашингтона важнее сдерживать Китай в Индо-Тихоокеанском регионе, а ресурсов на параллельную защиту Украины у Вашингтона может не хватить. Он полагает, что в случае сокращения участия США, помощь Киеву от других стран может возрасти. "Есть реальный риск, что мост (для Украины к членству в НАТО. - Ред.) станет длинным, и, возможно, даже бесконечным", - говорит Мелвин.