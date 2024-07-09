Швеция назвала самую большую угрозу своей безопасности

После того, как в 2014 году Россия аннексировала Крымский полуостров, Швеция начала укреплять свою оборону, а после повторного вторжения России в Украину в 2022 году Швеция сообщила о вступлении в НАТО, став в марте 32-й страной-членом этого альянса.

"Нельзя исключать вооруженного нападения на Швецию и ее союзников", - говорится в опубликованной в понедельник новой стратегии безопасности государства, которая относится на период времени до 2030 года.

Министр обороны Швеции Пол Йонссон заявил на пресс-конференции, что серьезность российской угрозы будет зависеть от того, что произойдет дальше в украинской войне. По словам министра, порог применения военной силы Россией низок, но при этом Москва "готова идти на большие политические и военные риски".

В новой стратегии Швеции указывается, что она также "провела мероприятия по защите своих стратегических активов", особенно на севере страны.

В январе 2023 года шведская горнодобывающая компания LKAB сообщила об открытии на крайнем севере Швеции крупнейших в Европе месторождений редкоземельных металлов. Редкоземельные элементы играют важнейшую роль в производстве электромобилей, ветряных турбин и многих потребительских товаров, таких как смартфоны и компьютерные экраны.

Швеция стремится сыграть важную роль в переходе Европы к зеленой энергетике. Евросоюз обязался запретить продажу новых автомобилей с двигателями внутреннего сгорания с 2035 года, фактически запретив автомобили с ДВС, а это означает, что потребность в редкоземельных металлах будет только возрастать.

Швеция – одна из крупнейших горнодобывающих стран ЕС, обеспечивающая более 90% добычи железной руды в блоке.

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