"Во время ночных разборов завалов в Шевченковском районе Киева нашли тело мальчика. В результате вчерашнего российского удара по Киеву погибли 27 человек, среди жертв - четыре ребенка, пострадали 117 человек, четверо спасены", - говорится в сообщении службы.

До сих пор на трех участках было задействовано 377 спасателей и 76 единиц техники.

Власти Украины сообщили, что Россия выпустила 38 крылатых и баллистических ракет, из которых 30 удалось сбить силам ПВО.

Видео: Пикет против атаки на детскую больницу у посольства России в Риге

Видео: Пикет у посольства России 8 июля

Видео: Обнародованное президентом Украины Владимиром Зеленским видео российского ракетного удара по детской больнице

По словам министра внутренних дел Украины Игоря Клименко, в результате обстрелов было повреждено более 50 гражданских объектов, в том числе жилые дома, административное здание и два медицинских учреждения, включая детскую больницу "Охматдет" в Киеве. В Днепропетровской области россияне убили 11 человек, в том числе одного в Днепре и 10 в родном городе Зеленского Кривом Роге, 27 в Киеве и трех в Покровске.

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