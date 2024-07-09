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Российских солдат в Украине начали хоронить в братских могилах

rus.tvnet.lv
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Российский солдат
Российский солдат Фото: Dmitriy Kandinskiy/Shutterstock

Убитых в Украине неидентифицированных российских солдат хоронят в массовых захоронениях в оккупированной Россией так называемой "Луганской народной республике" (ЛНР), пишет "Украинская правда".

Назначенная оккупантами "комиссар по правам человека" ЛНР Анна Сорока указала, что "в республике" похоронены останки по меньшей мере 20 неидентифицированных российских военнослужащих.

Сорока указала, что братская могила была выкопана у построенного оккупантами мемориала "Незаживающая рана Донбасса".

В конце 2021 года, незадолго до полномасштабного вторжения России в Украину, в России были разработаны требования для массовых захоронений людей и животных во время войны и чрезвычайных ситуаций. Документ вступил в силу в феврале 2022 года.

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