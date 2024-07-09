Мнение эксперта С какой целью Россия осуществляет варварские атаки на мирных жителей Украины?

Как уже сообщалось, западные страны в понедельник осудили российские ракетные удары по Украине, в результате которых погибли по меньшей мере 36 человек и были повреждены детская больница "Охматдет" в Киеве и другие объекты, как варварское нападение на мирных жителей.

Видео: Пикет против атаки на детскую больницу у посольства России в Риге

Видео: Пикет у посольства России 8 июля

Видео: Опубликованное президентом Украины Владимиром Зеленским видео российского ракетного удара по детской больнице

Десятки волонтеров, сотрудников больницы и спасателей искали выживших среди обломков детской больницы.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия выпустила десятки ракет по Киеву и городам на юге и востоке страны.

Украинские власти заявили, что в результате 38 ударов крылатыми и баллистическими ракетами, из которых украинским силам ПВО удалось поразить 30, погибли 33 и получили ранения 136 человек.

По словам министра внутренних дел Украины Игоря Клименко, повреждено более 50 гражданских объектов, в том числе жилые дома, офисное здание и два медицинских учреждения, включая детскую больницу "Охматдет" в Киеве. В Днепропетровской области россияне убили 11 человек, в том числе одного в Днепре и 10 в родном городе Зеленского Кривом Роге, 22 в Киеве и трех в Покровске.

Президент США Джо Байден в понедельник пообещал "новые меры" по укреплению противовоздушной обороны Украины. Он сказал, что США и союзники объявят о новой поддержке Украины на саммите НАТО в Вашингтоне на этой неделе, и назвал ракетные удары "ужасным напоминанием о жестокости России" в ее войне в Украине.

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