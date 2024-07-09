Брендовая одежда, духи и инструменты: за торговлю фейковыми товарами задержаны два человека

Уголовное дело было начато по факту предполагаемого преступления - незаконного использования товарных знаков, других отличительных знаков или дизайна.

В ходе оперативных действий, а также обысков на четырех объектах недвижимости и в микроавтобусе было изъято большое количество различных товаров - одежда, аксессуары, духи, а также строительные инструменты. По мнению экспертов, товары не являются оригинальными.

В ходе уголовного процесса выяснилось, что на товары, которые продавали мужчины, были нанесены отличительные знаки таких всемирно известных брендов, как Adidas, Nike, Puma, Chanel, Calvin Klein, Hugo Boss, Louis Vuitton, Moncler, YSL, Versace, North Face, Gucci, Stone Island, Armani, Ray Ban, Lacoste, Makita, Bosch.

Товары распространялись при помощи различных интернет-ресурсов и курьеров, кроме того, торговля ими осуществлялась на стоянке магазина.

В ходе досудебного расследования было установлено, что эти два человека незаконно хранили товары с контрафактными товарными знаками, чтобы затем предложить и разместить их на рынке, причинив тем самым ущерб компаниям на сумму не менее 706 107 евро.

Подозреваемые - мужчины 1973 и 1979 г. рожд. - задержаны. К ним применена не связанная с лишением свободы мера пресечения. Ранее они в поле зрения полиции не попадали.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!