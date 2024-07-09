Почему рыбий жир необходим и сколько его нужно употреблять

Многие считают, что укреплять иммунитет нужно только в холодное время года, а летом организм справляется сам - мы едим больше салатов, овощей и ягод. Однако жирные кислоты омега-3, которыми богаты морепродукты, необходимо употреблять в любое время года, поскольку наш организм самостоятельно их не вырабатывает.
Для латвийцев очень важно потреблять эти питательные вещества каждый день, поскольку мы едим критически мало рыбы. По данным исследования*, только 11% жителей Латвии регулярно употребляют рыбий жир. Но лето - не повод отказываться от употребления рыбьего жира.
Высокая концентрация жирных кислот омега-3, содержащих большое количество активных веществ EPA и DHA, помогает достичь различных целей в области здоровья. Это особенно важно летом, когда люди проводят больше времени на свежем воздухе и более физически активны.
Одна из функций омега-3 - поддерживать здоровье клеточных мембран. Как действуют жирные кислоты омега-3? Каждая клетка окружена мембраной. Она должна быть здоровой. Омега-3 жирные кислоты необходимы для структурной архитектуры клеток, поскольку они способствуют эластичности мембраны, участвуют в передаче сигналов, функционировании мембранных белков, экспрессии генов и межклеточной коммуникации.
Чтобы лучше понять, как омега-3 жирные кислоты функционируют в клетке, необходимо изучить несколько способов их действия.
Омега-3 стимулируют выработку противовоспалительных сигнальных молекул эйкозаноидов. Они подавляют воспаление в клетках, предотвращают хронические воспалительные заболевания и даже замедляют старение, помогают предотвратить метаболический синдром и ожирение, могут увеличить выработку инсулина и улучшить метаболизм глюкозы. EPA и DHA в рыбьем жире действуют как антиоксиданты, то есть защищают клетки от окислительного стресса и повреждений, вызванных свободными радикалами. Конечно, эти процессы не столь однозначны и буквальны, то есть мы не остановим старение, употребляя рыбий жир. Но игнорирование омега-3 в нашем рационе может пагубно сказаться на состоянии кожи. EPA и DHA также являются незаменимым источником энергии и играют важную роль в энергетическом цикле.
Для достижения положительного эффекта необходимо потреблять не менее 1000 мг EPA + DHA в день.
Несколько исследований показали, что омега-3 жирные кислоты снижают риск развития атеросклероза. Насколько важна эта защита? Очень - как сейчас, летом, так и в другое время года. Омега-3 жирные кислоты снижают уровень триглицеридов, регулируют кровяное давление и тем самым защищают кровеносные сосуды. Они также предотвращают образование атеросклеротических бляшек и снижают риск сердечно-сосудистых заболеваний.
Даже в случае сердечного приступа омега-3 выступают в качестве защиты. Недавнее важное исследование, посвященное анализу факторов выживания у кардиологических больных (GISSI-Prevention Study), показало, что у людей, принимавших добавки с омега-3 после инфаркта миокарда, риск умереть от сердечно-сосудистых заболеваний в течение трех лет был на 15-45% ниже. Эффективность омега-3 зависит от дозы и продолжительности приема. Чтобы изменить ситуацию, рекомендуемая доза EPA + DHA для пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями составляет от одного до четырех граммов в зависимости от индивидуальных потребностей.
Если человек жалуется на ухудшение памяти, как ему помочь? У ухудшения памяти может быть несколько причин. Но если посмотреть на то, что мы можем сделать с точки зрения питания, омега-3 жирные кислоты необходимы, потому что они благотворно влияют на работу мозга, улучшая мышление, память, способность человека концентрироваться, ориентироваться в окружающей среде, оценивать информацию и планировать свою деятельность. Это улучшает когнитивное здоровье. Например, в медицинской литературе есть исследование по улучшению функции памяти (Memory Improvement with DHA Study (MIDAS Study), в котором приняли участие 485 пожилых людей с легкими нарушениями памяти. Результаты этого исследования показали, что в группе испытуемых, получавших вспомогательную терапию с DHS в течение 24 недель, наблюдалось значительное улучшение памяти и способности к обучению. Для достижения таких изменений необходимо принимать один грамм DHS в день.
Существуют также научные исследования, свидетельствующие о благотворном влиянии омега-3 жирных кислот на снижение уровня депрессии. Эти кислоты улучшают выработку серотонина и дофамина, тем самым улучшая настроение. Было показано, что для облегчения депрессивных симптомов необходимо принимать от одного до двух граммов EPS в день. Разумеется, рыбий жир следует использовать в качестве дополнительной терапии к назначенному врачом плану лечения.
Врачи часто предупреждают, что у кожи есть память, поэтому сильные ожоги могут вызвать последующие реакции. Как защитить себя от ультрафиолетовых лучей? Научные исследования показали, что прием омега-3 жирных кислот, особенно EPA, может уменьшить воспаление кожи, вызванное УФ-лучами. Он также может помочь предотвратить фотоканцерогенез, фотостарение и нарушения фоточувствительности.
Поскольку УФ-лучи усиливают окислительный стресс, омега-3 действует как антиоксидант, нейтрализуя свободные радикалы. Эти жирные кислоты также помогают поддерживать увлажненность и эластичность кожи, делая ее менее грубой. Однако обратите внимание, что использование омега-3 не уменьшает потребность в SPF-защите!
Омега-3 даже могут способствовать выработке важного белка коллагена, который предотвращает старение кожи.
Несколько исследований показали, что добавки с омега-3 в сочетании с солнцезащитными кремами могут предотвратить опасные ожоги кожи. Поскольку в сетчатке глаза физиологически высока концентрация DHS, омега-3 поддерживают здоровье глаз, например, сохраняя структурную целостность клеток сетчатки и предотвращая дегенерацию.
Еще одна причина дополнить рацион высокой концентрацией омега-3 жирных кислот с высоким содержанием EPA + DHA - стремление вернуть свободу движений. Противовоспалительное действие омега-3 может помочь уменьшить боль и скованность в суставах, вызванные хроническими заболеваниями, такими как артрит, тем самым улучшая подвижность и качество жизни.
Научные данные не оставляют сомнений в том, что омега-3 жирные кислоты являются незаменимыми и необходимыми питательными веществами.
При выборе рыбьего жира следует обращать внимание на максимальную концентрацию активных жирных кислот EPA и DHA. Чем больше, тем лучше. В аптеках также можно найти продукты, содержащие меньше омега-3 жирных кислот, но обогащенные уникальной комбинацией с высоким содержанием биоактивных полифенолов. Такая комбинация также хороша. Рыбий жир лучше всего пить после самого большого приема пищи за день.
*Norstat, проведенного в сотрудничестве с FJORD STRONG OMEGA-3
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