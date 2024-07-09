Почему рыбий жир необходим и сколько его нужно употреблять

Для достижения положительного эффекта необходимо потреблять не менее 1000 мг EPA + DHA в день.

Несколько исследований показали, что омега-3 жирные кислоты снижают риск развития атеросклероза. Насколько важна эта защита? Очень - как сейчас, летом, так и в другое время года. Омега-3 жирные кислоты снижают уровень триглицеридов, регулируют кровяное давление и тем самым защищают кровеносные сосуды. Они также предотвращают образование атеросклеротических бляшек и снижают риск сердечно-сосудистых заболеваний.

Даже в случае сердечного приступа омега-3 выступают в качестве защиты. Недавнее важное исследование, посвященное анализу факторов выживания у кардиологических больных (GISSI-Prevention Study), показало, что у людей, принимавших добавки с омега-3 после инфаркта миокарда, риск умереть от сердечно-сосудистых заболеваний в течение трех лет был на 15-45% ниже. Эффективность омега-3 зависит от дозы и продолжительности приема. Чтобы изменить ситуацию, рекомендуемая доза EPA + DHA для пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями составляет от одного до четырех граммов в зависимости от индивидуальных потребностей.