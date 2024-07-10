Лукашенко правит Беларусью 30 лет: кто его победит?

Кто победит Лукашенко? "Здесь два вопроса - "как" и "кто". В истории Европы было много диктатур - в странах Балтии, в Польше, Португалии, Греции. Они отошли сами. Бывают и кровавые революции, как в Румынии. После них страны долго "болеют". А те, где демократические силы нашли взаимопонимание с номенклатурой, быстрее идут вперед. И я бы рассуждал не кто, а какая структура может прийти. Не сомневаюсь, что, когда Путин уйдет, ФСБ останется у власти. А в Беларуси, когда уйдет Лукашенко, произойдет раскол в номенклатуре, часть захочет в Россию, а часть - независимую Беларусь. И если на фундаменте независимости демократы объединятся с этой частью, то у нас большие шансы. Если нет, то будет представитель кровавой номенклатуры, знающей только террор", - считает Александр Милинкевич.