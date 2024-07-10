В настоящее время в Вашингтоне проходит ежегодный саммит НАТО, который завершится совместным заявлением членов НАТО. Несколько источников информации сообщили CNN, что в итоговом коммюнике вступление Украины в НАТО будет названо "необратимым".

Совместное коммюнике с нетерпением ждут эксперты, журналисты и политики как в западном мире, так и в Кремле, поскольку использованная в нем формулировка отражает, какие решения внутри НАТО могут согласовать все государства-члены.

С начала российского вторжения в 2022 году особое внимание уделялось сигналам НАТО о приеме Украины в альянс - или о том, как скоро и каким образом это может произойти.

Неофициальная информация, которой располагает портал TVNET, показывает, что США и другие наиболее влиятельные члены НАТО в этом году не хотят повторять ошибку, допущенную на прошлогоднем саммите НАТО в Вильнюсе, когда встреча завершилась весьма расплывчатым заявлением о перспективах вступления Украины в альянс.