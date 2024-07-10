Елгавская дума не смогла избрать мэра

Во второй тур голосования прошел только Андрис Озолиньш (Латвийская Зеленая партия), однако его поддержали только восемь депутатов. В голосовании приняли участие все 19 депутатов думы.

На должность были выдвинуты два кандидата - Озолиньш, бывший мэр Озолниеки, и Эмилс Добрайс (Латвийская Зеленая партия), который работает в думе первый срок.

Добрайс был выдвинут бывшим мэром Мадарсом Ласманисом, а Озолиньша выдвинул Янис Кажотниекс, который подчеркнул, что Озолиньш уже руководил самоуправлением.

"Это правильный выбор, который поможет добиться хороших результатов в самоуправлении", - заявил он.

Добрайс получил поддержку шести коллег, а Озолиньш - восьми. Таким образом, председатель думы не был избран в первом туре.

Во втором туре на голосование была вынесена только кандидатура Озолиньша.

В Елгавской краевой думе председателя нет уже более двух месяцев. Ласманис 3 апреля ушел в отставку из-за скандала с видеозаписью, где он гладит в машине ногу своей жены во время заседания бюджетной комиссии.

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