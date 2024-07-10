В Лиепае пятилетнюю девочку нашли гуляющей в семи километрах от дома

В пятницу, 5 июля, около 11:15 в полицию поступила информация о том, что прохожий заметил пятилетнюю девочку, идущую в одиночестве по улице Лиела в Лиепае.

На место прибыли сотрудники Государственной полиции и начали выяснять, как такое произошло.

Сотрудники полиции приехали по месту жительства матери девочки и выяснили, что, пока она спала, около 05:30 несовершеннолетняя девочка взяла ключи от дома и одна вышла из своего места жительства в поселке Цимдениеки.

Около 08:00 женщина обнаружила, что дочери нет дома, после чего начала искать ее в поселке, но пока к ней по месту жительства не приехали стражи порядка, женщина не сочла нужным заявить в полицию о пропаже ребенка.

Благодаря прохожему маленькую девочку нашли в Лиепае. Она была одета в рубашку, шорты и зимнюю шапку. Установлено, что в Лиепаю девочка приехала на общественном транспорте - на автобусе.

Государственная полиция возбудила против женщины дело об административном правонарушении за невыполнение обязанностей по уходу за ребенком.

За такое административное правонарушение предусмотрено предупреждение или штраф в размере до 210 евро.

Полиция выражает благодарность отзывчивому жителю, который не остался равнодушным к ситуации и сразу сообщил о случившемся в полицию. Также полиция продолжает призывать жителей не быть равнодушными и сообщать о таких и подобных случаях.

В полиции подчеркивают, что одна из самых ответственных и важных задач родителей - забота о жизни и безопасности детей!

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