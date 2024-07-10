Союзники НАТО начали обещанную передачу истребителей F-16 Украине для укрепления ее обороны против России, сообщил в среду госсекретарь США Энтони Блинкен.
Дания и Нидерланды уже начали передачу самолетов, а Бельгия и Норвегия обязались обеспечить и другие самолеты, говорится в сообщении Белого дома.
"Сейчас, когда мы разговариваем, происходит передача истребителей F-16 от Дании, от Нидерландов", - сказал Блинкен на саммите НАТО в Вашингтоне.
"Этим летом эти самолеты будут летать в небе Украины, чтобы обеспечить то, что Украина может продолжать эффективно защищаться от российской агрессии", - сказал он.
Блинкен сказал, что передача самолетов должна стать сигналом для российского диктатора Владимира Путина.
"Это сфокусирует внимание Владимира Путина на том, что ему не одолеть Украину, не одолеть нас, и если он будет продолжать, то ущерб для России и ее интересов будет только углубляться", - сказал Блинкен.
"Самый быстрый способ, как добиться мира, - с сильной Украиной", - добавил Блинкен.
Недавно президент Украины Владимир Зеленский указал, что Украине необходимы 128 западных истребителей, например, F-16, чтобы воздушная мощь Украины сравнялась с российской.
Норвегия до конца года передаст шесть истребителей
Норвегия до конца 2024 года передаст Украине шесть истребителей F-16, сообщил в среду на саммите НАТО премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере.
Норвегия в 2021 года отказалась от истребителей F-16, постепенно вводя новые истребители F-35. Норвегия продала 32 истребителя F-16 Румынии, однако у нее по-прежнему есть свой флот F-16.
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