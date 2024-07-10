Родителей призывают помнить о праве на поддержку при переходе на обучение на госязыке

Как подчеркнул председатель КС, при подготовке постановления оценивается и опыт других стран. Ранее прозвучало, что Конституционный суд Эстонии, рассмотрев почти идентичный вопрос, принял противоположное решение в пользу заявителя.

Председатель КС обратил внимание, что у Латвии и Эстонии разные конституции. Таким образом, нельзя утверждать, что решение нашего КС должно быть идентично решению Конституционного суда Эстонии.

Говоря о свободе учреждений частного образования, надо учитывать, что Латвия эту свободу признает, подчеркнул Лавиньш. Но нужно найти взаимоприемлемый подход между несколькими правами.

Лавиньш отметил, что в решении неоднократно упомянута необходимость индивидуальной поддержки каждого ребенка. В законе также говорится, что ребенку в переходный период должен быть обеспечен индивидуальный подход, чтобы ему было проще выучить язык. По словам Лавиньша, такая норма была одним из предварительных условий для признания перехода на обучение только на государственном языке в частных учебных заведениях соответствующей Конституции.

Лавиньш призывает родителей, столкнувшихся с отсутствием помощи, обращаться в образовательные учреждения и требовать соблюдения установленных для них законных прав.

Как сообщалось ранее, в среду КС признал соответствующими Конституции нормы, согласно которым в частных учебных заведениях общее образование должно обеспечиваться на государственном языке.

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