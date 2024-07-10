Видео В Улброке на пешеходном переходе произошло ДТП с участием двух машин

Вечером в среду, 10 июля, на улице Института в Улброке (Р5) недалеко от перекрестка с улицей Эзермалас на пешеходном переходе произошла авария с участием двух легковых автомобилей.
Судя по присланному очевидцем видео, на пешеходном переходе в заднюю часть автомобиля Mazda врезалась другая легковушка.
На месте происшествия находится и экипаж полиции.
По информации полиции, в 20:30 стражи порядка получили информацию о том, что на улице Института столкнулись две машины. Полиция продолжает работу на месте происшествия.
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