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Видео В Улброке на пешеходном переходе произошло ДТП с участием двух машин

Apollo.lv rus.tvnet.lv
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Обновлено 10 июля 2024, 22:02
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Фото: Ekrānuzņēmums no video.

Вечером в среду, 10 июля, на улице Института в Улброке (Р5) недалеко от перекрестка с улицей Эзермалас на пешеходном переходе произошла авария с участием двух легковых автомобилей.

Судя по присланному очевидцем видео, на пешеходном переходе в заднюю часть автомобиля Mazda врезалась другая легковушка.

На месте происшествия находится и экипаж полиции.

По информации полиции, в 20:30 стражи порядка получили информацию о том, что на улице Института столкнулись две машины. Полиция продолжает работу на месте происшествия.

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