Глава службы безопасности Литвы: Белорусский режим перешел к похищению литовских граждан

Так он прокомментировал решение белорусского суда в середине июня, которым литовку признали виновной в шпионаже и приговорили к шести годам лишения свободы.

"Мы знаем о ситуации, и она вызывает беспокойство. Я оцениваю это так, что белорусский режим без всякого повода перешел к похищению литовских граждан, - заявил глава разведки в интервью, опубликованном в четверг новостным порталом 15min. - На наш взгляд, это полная бессмыслица. Это очень неправильно".

Он подчеркнул, что этот случай серьезно демонстрирует, что белорусский режим готов похищать граждан Литвы.

"Видимо, будут также определенные меры и реакция со стороны литовских властей", - сказал Яунишкис.

Белорусский оппозиционный портал afn.by и телеканал ОНТ сообщили, что сотрудницу друскининкайского санатория Belorus (ранее принадлежал Беларуси) Эляну Романаускене признали виновной в агентурной деятельности. Ее обвиняют в неоднократной передаче информации об отдыхающих гостях, в том числе высокопоставленных белорусских чиновниках.

Утверждается, что она была завербована литовскими спецслужбами более 10 лет назад.

В МИД Литвы BNS сообщили, что осведомлены о ситуации, но подчеркивают, что у них нет оснований верить в обоснованность обвинений.

Как сообщал новостной портал 15min, Раманаускене могла быть задержана белорусскими властями в прошлом году, когда она возвращалась в Литву из Беларуси, где навещала членов своей семьи.

Как отмечает Afn.by, к девяти годам лишения свободы за шпионаж в пользу Литвы приговорен и бывший главный врач санатория Belorus Андрей Кобель. Он был арестован белорусским КГБ в конце 2022 года.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!