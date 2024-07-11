Юлия Навальная объявлена в России "экстремисткой"

Федеральная служба по финансовому мониторингу РФ (Росфинмониторинг) включила вдову оппозиционера Алексея Навального Юлию в перечень "террористов и экстремистов", сообщили российские интернет-СМИ в четверг, 11 июля. Двумя днями ранее стало известно, что Юлии Навальной предъявлено обвинение по делу об участии в "экстремистском сообществе". В России ее объявили в федеральный розыск. Тогда же Басманный суд Москвы заочно арестовал ее.

Дело об "экстремистском сообществе" в отношении Алексея Навального и его соратников возбудили в сентябре 2021 года. Первой задержанной стала экс-глава штаба Навального в Уфе Лилия Чанышева. Ее приговорили к девяти с половиной годам лишения свободы.

Дело об "экстремистском сообществе"

Алексей Навальный по этому же делу получил 19 лет колонии особого режима. Он был этапирован в колонию в поселке Харп в Ямало-Ненецком автономном округе, где впоследствии скончался. Вскоре после его смерти Юлия Навальная заявила, что продолжит дело мужа. В настоящее время она живет за пределами РФ.

Приговоры по этому же делу были вынесены также экс-главе штаба Навального в Томске Ксении Фадеевой и бывшему техническому директору YouTube-канала "Навальный Live" Даниэлю Холодному.

Уголовному преследованию подверглись и адвокаты, работавшие с Навальным многие годы. Вадим Кобзев, Алексей Липцер и Игорь Сергунин были помещены в СИЗО. Ольгу Михайлову и Александра Федулова, покинувших Россию, арестовали заочно.

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