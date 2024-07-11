Видео В Лиласте удалось спасти пятилетнюю девочку, унесенную ветром в море

В среду многие отдыхающие стали свидетелями ужасающих моментов на пляже Лиласте.

Ребенка одной из семей на надувном круге унесло далеко в море. Когда родители пришли в себя, ребенок был уже на значительном расстоянии.

"Мы были с детьми. Вообще, надо сказать, что эта беда случилась так тихо, что никто ничего не заметил. Вообще ничего не предвещало. Мы заметили, что подъехала скорая помощь, и люди начали что-то показывать. Этот надувной круг был очень далеко", - рассказывает очевидец Элина.

Очевидец подчеркивает, что ситуация была действительно драматичной. Вода холодная, расстояние впечатляет - прыгать в воду было очень рискованно.

Но на этот раз спасателям даже не пришлось использовать скоростной катер. Люди в гидрокостюмах помогли преодолеть последние 200 метров.

"Напоминаем: отдыхая возле водоемов, всегда присматривайте за детьми! Матрасы, спасательные круги, - это не безопасно! Это всего лишь игрушки и не защищают от того, что можно утонуть. Единственный гарант безопасности - спасательный жилет", - сказала представитель спасателей.

К сожалению, в Латвии нередки случаи, когда людей уносит в море вместе с плавсредствами или даже без них, заключают специалисты из Латвийского центра геологии и метеорологии.

Видео: Сюжет программы Degpunktā

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