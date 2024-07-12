Видео За занавесом: диктаторы и автократы всех стран, объединяйтесь!

На минувшей неделе произошло два события глобального, по мнению российских пропагандистов, масштаба, которые, правда, представляются таковыми только самим русским. Речь идет о визите премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в Москву и форуме Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в столице Казахстана Астане.
По мнению Кремля, Орбан является вестником мира и единственным разумным лидером Европейского союза (ЕС), а ШОС, в свою очередь, заложила фундамент нового многополярного мирового порядка, в котором ключевую роль будет играть не евроатлантический союз, а Евразия.
Параллельно всю минувшую неделю российское телевидение вещало о предвыборных дебатах в США, где основательно провалился действующий президент Джо Байден. Это стало отличной возможностью для пропагандистов представить США политически обанкротившимся государством, в котором главным критерием претендентов на пост президента является отсутствие деменции.
Интересно, что на вопрос пропагандиста Павла Зарубина президенту России Владимиру Путину, по-прежнему ли он считает, что лучшим для России президентом США был бы Байден, хозяин Кремля ответил утвердительно. Это, конечно, кокетство и пускание пыли в глаза, потому что пропагандисты, чьи нарративы всегда согласованы с Кремлем, всю неделю из кожи вон лезли, чтобы представить Байдена "свихнувшимся дедулей". И сам Путин, не сильно парясь из-за явных противоречий, также рассказывал, что очень серьезно относится к мирному плану второго кандидата в президенты Дональда Трампа по войне в Украине, который, впрочем, нигде не обнародован. Но хозяин Кремля уже поспешил заявить, что такую инициативу Трампа высоко ценит.
Орбан радует Кремль
"На болотах Европы слышны дикие вопли о визите Орбана в Москву", - заявила ведущая программы "60 минут" Ольга Скабеева. Визит венгерского премьера в Москву и его заявления о поддержке мирных переговоров с Украиной, конечно, на российских условиях, чрезвычайно порадовали Москву. Но это был не единственный источник радости. Не меньшее удовлетворение россиянам доставило то, что в ЕС нет единства и поддержку Путину выражает премьер председательствующей в ЕС страны.
Сам Орбан заявил, что Венгрия является единственной страной в ЕС, которая может "нормально" вести переговоры с обеими сторонами, вовлеченными в военные действия. Впрочем, это всего лишь риторика, поскольку Киев резко осудил визит Орбана в Москву, да и его визит в украинскую столицу, где Орбан пытался убедить украинцев в необходимости прекращении огня, никаких результатов не принес.
Рассказывая о визите Орбана в Москву и его кортеже, русские хвастались тем, что венгерский премьер является единственным лидером ЕС, который использовал лимузин, произведенный российской компанией "Аурус Моторс", включенной в санкционный список как ЕС, так и США.
Пропагандисты обрадовались, что "коллективный Запад пребывает в истерике" по поводу визита Орбана, и заявили, что он озвучивает мнение "мирового большинства", желающего мира. Неоднократно приводились слова министра иностранных дел Венгрии Петера Сийярто о том, что лидеры ЕС хотят войны, в то время как население - мира.
Видео: Фрагмент российской пропагандистской передачи
Путин в очередной раз рассказал, что киевский режим не хочет прекращать боевые действия, так как тогда следовало бы отменить военное положение, что означало бы проведение новых президентских выборов. По словам российского диктатора, этого президент Украины Владимир Зеленский допустить не может, так как на выборах точно проиграет. Хотя для такого заявления нет никаких оснований.
Путин также отверг предложение о том, чтобы до начала мирных переговоров договориться о прекращении огня, поскольку Запад таким образом некоторое время назад уже обманул Россию. Хотя это откровенная ложь и искажение фактов. А именно, в конце 2022 года Путин предложил перемирие на украинском фронте во время православного Рождества. Украина обещаниям России соблюдать перемирие не поверила. Несмотря на обещания, Россия и во время праздников продолжала обстреливать украинские города. Президент Украины Зеленский в начале 2023 года отметил, что Россия совершенно точно не соблюдает перемирие. Россияне, конечно, это отрицали, заявляя, что перемирие нарушает Украина.
Между тем, высшие должностные лица ЕС уже заявили, что визит Орбана в Москву оценивается только в рамках билатеральных отношений двух стран и Орбан не имел мандата на выражение мнения ЕС. Информационное агентство Reuters ссылается на слова одного из дипломатов ЕС, пожелавшего остаться анонимным, о том, что визит Орбана в Москву доказал обоснованность скептицизма блока по поводу председательства Венгрии.
Президент Литвы Гитанас Науседа также обвинил Орбана в подрыве председательства в ЕС. "Если вы искренни в поисках мирного решения, вы не пожимаете руку кровавому диктатору, а прилагаете все усилия, чтобы поддержать Украину", - написал Науседа в соцсети "Х". А премьер-министр Эстонии Кая Каллас, выдвинутая на пост следующего руководителя внешней политики ЕС, отметила, что Орбан использует председательство в ЕС, чтобы посеять растерянность. "ЕС един, однозначно выступает за Украину и против российской агрессии", - заявила Каллас.
Тем временем венгерский журналист-расследователь Сабольч Паньи, рассказывая о визите Орбана к кремлевскому диктатору, подчеркнул, что от венгерского премьера не прозвучало "никакой критики в сторону авторитарной и убийственной власти Владимира Путина в России или войны в Украине, даже намека. Наоборот - Орбан хвалил и Путина, и Россию, характеризуя страну как великую империю. Он называл Путина другом и гордился их дружескими переговорами. Он неточно вспомнил об их первой очной встрече - якобы в 2009 году в Санкт-Петербурге, которая на самом деле состоялась в 2006 году в Будапеште. Казалось, что Орбан очень гордится собой, подчеркивая, что является единственным западным лидером, который лично встречался и с Зеленским, и с Путиным. Жесты и улыбки Орбана демонстрировали его удовлетворение нынешней ситуацией. Он также признался, что намерен использовать председательство в ЕС "политически", как и бывший президент Франции Николя Саркози, а не пользоваться привычным "бюрократическим" подходом. Это наводит на мысль, что в течение следующих шести месяцев мы можем ожидать гораздо больше конфликтов".
"Мы наш, мы новый мир построим"
В самых возвышенных тонах пропагандисты говорили о форуме ШОС в Астане, где также присутствовал Путин, встретившийся с лидером коммунистического Китая Си Цзиньпином. Придворные идеологи вроде Владимира Соловьева, Евгения Попова и Скабеевой объявили, что в Астане были заложены основы нового многополярного миропорядка, в авангарде которого идет Россия, борющаяся на поле боя с глобальным злом. "На поле боя мы строим будущее и даем надежду всем тем, кто не хочет потонуть в отвратительной клоаке пропаганды Запада", - бравурно заявили ведущие программы "60 минут". Путин в очередной раз объявил, что его мирный план идеален, но "коллективный Запад" его не хочет, поскольку определяющим является желание уничтожить Россию.
Параллельно кремлевские идеологи с ликованием преподнесли состоявшиеся в ШОС обсуждения того, что можно было бы отказаться от доллара как от определяющей мировой валюты. Соловьев и остальные "кремлины" представили как великое достижение присоединение к ШОС Беларуси. Соловьев отметил, что для полного счастья в ШОС не хватает только Украины, что является лишь вопросом времени, и Северной Кореи. Кроме того, россиян чрезвычайно порадовал тот факт, что в форуме ШОС принял участие президент Турции - страны-члена НАТО - Реджеп Тайип Эрдоган.
Видео: Фрагмент российской пропагандистской передачи
Тем временем газета New York Times пишет о разыгрываемых пропагандистами идеальных отношениях между Россией и Китаем, что "господин Путин во многом рассчитывает на Китай, чтобы сохранить свою экономику и военное производство в условиях западных санкций, и с годами его правительство приняло расширившиеся связи Пекина с бывшими советскими республиками Центральной Азии. Огромный разрыв между экономическими мышцами России и Пекина делает прямую конкуренцию в Центральной Азии бесполезной для Кремля".
Издание также пишет, что Россия хочет сохранить доступ на рынки Центральной Азии, чтобы обойти западные санкции. С момента вторжения в Украину через посредников из средней Азии Россия получила западных товаров на миллиард долларов, в том числе потребительские товары, такие как люксовые автомобили, а также электронные компоненты, используемые в военном производстве. Кроме того, Россия очень рассчитывает на миллионы мигрантов из Центральной Азии, чтобы поддержать свою экономику и восстановить оккупированные области Украины. Так или иначе, похоже, что наиболее заинтересованной страной в ШОС является именно Россия и в ее отношениях с Китаем давно не господствует паритет, а Россия находится в статусе младшего брата.
Крайне правые друзья русских
Хотя русские преподносят себя как антифашистов, но это не мешает Кремлю и пропагандистам выражать поддержку крайне правым европейским партиям. "Политологи" разного калибра пытаются убедить российскую аудиторию, что либерализм переживает свой закат, дела западной демократии совсем печальны и именно правые спасут западную цивилизацию.
В качестве положительного примера приводятся Трамп и Орбан, которые борются за национальные интересы своих стран, но при этом признают, что и у других стран такие могут быть. Это вполне прямое указание на то, что Россия может иметь свои национальные интересы, которые носят открыто колониальный характер. То есть желание сохранить в своей зоне влияния бывшие советские республики, кроме стран Балтии, оказывается, является легитимным национальным интересом, который понятен как Трампу, так и Орбану.
В связи с назначением нового премьер-министра Великобритании Кира Стармера пропагандисты не упустили возможности покивать на ненавистных англосаксов, которые являются крупнейшими разжигателями войны. Скандальный военный "эксперт" Игорь Коротченко выразил мнение, что Великобритания является "деградирующей страной с колониальным прошлым и менталитетом морских пиратов".
Видео: Фрагмент российской пропагандистской передачи
И еще до объявления результатов парламентских выборов во Франции россияне во всю ставили на победу крайне правых сил, которые позволят блокировать помощь Украине. А в Германии друзьями русских выступает крайне правая партия AFD, которую немецкая пресса характеризует как фашистскую.
Каким образом вроде бы воюющая против фашизма Россия оказалась в дружеских отношениях именно с крайне правыми европейскими партиями? Ответ дает аналитически центр The Conversation: "Использование ультраправых сил Европы дает Путину много преимуществ. Эти партии обычно не намерены поддерживать демократические институты, особенно если они рассматриваются как препятствия для проведения консервативной политики, например, более строгих иммиграционных законов или ограничений прав ЛГБТК +. (...) Чем авторитарнее мир, тем менее вероятно, что демократические голоса в России найдут поддержку в других странах. Проблемы Путину создают не только демократические страны, но и такие межправительственные институты, как ЕС, которые поддерживают программу, основанную на правах человека и демократии. Путин считает единый ЕС и его противостояние нелиберальному видению Москвы угрозой. Поэтому он пытается саботировать демократические проекты в ЕС с целью ослабления Запада".
The Conversation также отмечает, что борьба России с миропорядком, существующим с момента окончания холодной войны, резонирует с крайне правыми партиями. Они часто говорят о "глобалистических" силах, которые, по их мнению, угрожают их национальному суверенитету и культурной самобытности. Путина крайне правые считают сильным и консервативным лидером, который умеет защищаться от либерального Запада, пытающегося подорвать эти ценности.
Резюмируя: друзьями Кремля являются диктаторы всего мира, авторитарные режимы и недемократические силы. Если так, то можно дружить и с "коричневыми партиями", одновременно выступая как с оружием в руках, так и с красноречивыми эпитетами в СМИ против "возрождения нацизма в Европе".
Проект софинансируется Фондом поддержки СМИ из средств латвийского государственного бюджета. За содержание проекта "За занавесом" отвечает информационное агентство LETA. #SIF_MAF2023
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