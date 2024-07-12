Видео За занавесом: диктаторы и автократы всех стран, объединяйтесь!

Президент Литвы Гитанас Науседа также обвинил Орбана в подрыве председательства в ЕС. "Если вы искренни в поисках мирного решения, вы не пожимаете руку кровавому диктатору, а прилагаете все усилия, чтобы поддержать Украину", - написал Науседа в соцсети "Х". А премьер-министр Эстонии Кая Каллас, выдвинутая на пост следующего руководителя внешней политики ЕС, отметила, что Орбан использует председательство в ЕС, чтобы посеять растерянность. "ЕС един, однозначно выступает за Украину и против российской агрессии", - заявила Каллас.

Тем временем венгерский журналист-расследователь Сабольч Паньи, рассказывая о визите Орбана к кремлевскому диктатору, подчеркнул, что от венгерского премьера не прозвучало "никакой критики в сторону авторитарной и убийственной власти Владимира Путина в России или войны в Украине, даже намека. Наоборот - Орбан хвалил и Путина, и Россию, характеризуя страну как великую империю. Он называл Путина другом и гордился их дружескими переговорами. Он неточно вспомнил об их первой очной встрече - якобы в 2009 году в Санкт-Петербурге, которая на самом деле состоялась в 2006 году в Будапеште. Казалось, что Орбан очень гордится собой, подчеркивая, что является единственным западным лидером, который лично встречался и с Зеленским, и с Путиным. Жесты и улыбки Орбана демонстрировали его удовлетворение нынешней ситуацией. Он также признался, что намерен использовать председательство в ЕС "политически", как и бывший президент Франции Николя Саркози, а не пользоваться привычным "бюрократическим" подходом. Это наводит на мысль, что в течение следующих шести месяцев мы можем ожидать гораздо больше конфликтов".