Видео Покупатель нашел в творожном сырке винт. Производитель комментирует

Около двух месяцев назад Арманд в очередной раз решил полакомиться шоколадным сырком. Уже при первом укусе он почувствовал во рту что-то твердое.

Сначала мужчина подумал, что это кусок шоколада побольше, и обрадовался.

Однако улыбка быстро исчезла, когда Арманд осознал, что во рту у него не шоколад, а что-то несъедобное. Он выплюнул это в руку и понял, что чуть не съел винт!

Арманд сообщил производителю о своей находке.

Компенсация от компании также заставила Арманда удивленно поднять брови - он получил шесть молочных напитков, два сладких крема, кефир и сладкие сливки. Кроме того, по его словам, это было как вишенка на торте, что только у некоторых молочных напитков были трубочки.

"Расследование еще не завершено. Для предотвращения подобных случаев компания регулярно принимает ряд профилактических мер - от строгих гигиенических требований и строгого запрета на пронос посторонних предметов в производственные помещения до металлодетектора в конце производственной линии, исключающего попадание металлических предметов в продукт. Подобный случай крайне редок. При этом мы уже извинились перед покупателем за причиненные беспокойства и компенсировали инцидент с произведенной нами продукцией. Мы также внедрили дополнительные меры безопасности, чтобы предотвратить подобные случаи в будущем", - сообщили в компании Kārums.

PVD провела проверку компании, и по результатам проверки был начат административный процесс.

Видео: Сюжет программы Bez Tabu

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