Домбровскис откажется от мандата депутата Европарламента. Депутатом ЕП станет Вайдере

11 июня Кабинет министров принял решение в третий раз выдвинуть Домбровскиса в состав Еврокомиссии. Европарламент и Еврокомиссия несовместимы, поэтому Домбровскис должен был решить, начать ли ему работу в Европараменте и уйти в отставку с поста комиссара, дождавшись осенью процедуры утверждения в кресле евродепутата, куда он может вернуться, если процесс по каким-то причинам не состоится, или же сразу отказаться от мандата евродепутата и баллотироваться на третий срок в качестве комиссара.

Домбровскис выбрал второй вариант.

Целминя отметила, что Домбровскис будет присутствовать на первом пленарном заседании нового состава ЕП, когда 18 июля состоятся дебаты и голосование по кандидатуре президента Еврокомиссии, чтобы поддержать кандидатуру Урсулы фон дер Ляйен на очередной срок, но права голоса у него не будет.

Если Валдис Домбровскис сложит с себя полномочия депутата Европарламента, его место займет Инесе Вайдере ("Новое Единство"), сообщил представитель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Андрей Вайварс.

В ЦИК поступило заявление Домбровскиса об отказе от мандата евродепутата. Домбровскис был избран в ЕП по списку партии "Новое Единство", получив 220 402 голоса.

По результатам выборов в ЕП 2024 года Вайдере является следующим кандидатом в списке кандидатов от "Нового Единства".

ЦИК получил подтверждение Вайдере о ее согласии принять мандат депутата Европарламента вместо Домбровскиса. Вайдере получила 147 075 голосов на выборах.

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