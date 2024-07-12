PVD прекратила распространение популярного среди молодежи напитка Prime

В ходе проверок в точках питания PVD выявила несоответствия в маркировке продуктов, в том числе информацию, предоставленную на латышском языке, которая не соответствует языку оригинала. Служба поручила внести исправления в этикетку.

Приостановлена ​​торговля семью видами безалкогольных напитков Prime в упаковках по 500 миллилитров. PVD разместила информационное сообщение в системе быстрого оповещения Европейской комиссии (ЕК).

PVD является государственным административным учреждением, которое находится под надзором Министерства сельского хозяйства. PVD осуществляет государственный надзор и контроль в сфере оборота пищевых продуктов и ветеринарной медицины.

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