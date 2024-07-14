Если вы решите заключить брак в ЗАГСе без церемонии, может случиться так, что в альбом будет нечего положить, поскольку фотографировать в ЗАГСе запрещено.
"Почему в Зиемельском отделе ЗАГСа города Риги запрещено фотографировать? Радовались бы, что люди женятся, а тут вставляют палки в колеса, чтобы испортить праздник!" - обратился в TVNET+ фотограф Матисс Марковскис, которого пригласили задокументировать регистрацию брака на фотографиях.
"Люди, собирающиеся пожениться, выбирают не церемонию со стихами и кучей родственников, а практичный вариант - роспись в ЗАГСе. Неужели их выбор менее плох, чем парадный зал? Поэтому нельзя фотографировать?" - спрашивает он риторически.