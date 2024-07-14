Если вы решите заключить брак в ЗАГСе без церемонии, может случиться так, что в альбом будет нечего положить, поскольку фотографировать в ЗАГСе запрещено.

"Почему в Зиемельском отделе ЗАГСа города Риги запрещено фотографировать? Радовались бы, что люди женятся, а тут вставляют палки в колеса, чтобы испортить праздник!" - обратился в TVNET+ фотограф Матисс Марковскис, которого пригласили задокументировать регистрацию брака на фотографиях.

"Люди, собирающиеся пожениться, выбирают не церемонию со стихами и кучей родственников, а практичный вариант - роспись в ЗАГСе. Неужели их выбор менее плох, чем парадный зал? Поэтому нельзя фотографировать?" - спрашивает он риторически.

Распространяется ли указ "Фотографировать и снимать в кабинете запрещено" на всех, кто хочет спокойно оформить бумаги при свидетелях и не желает слушать марш Мендельсона на синтезаторе или стихи о том, что корабль под названием "Любовь" отправляется в плавание по волнам семейной жизни? Ситуацию объясняют как в Зиемельском отделе ЗАГС города Риги, так и в Департаменте записи актов гражданского состояния Министерства юстиции.