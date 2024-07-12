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На борту самолета Finnair родился ребенок

Limon.ee
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Новорожденный. Иллюстративный снимок.
Новорожденный. Иллюстративный снимок. Фото: Kimberly Vardeman / Wikipedia Commons

Мать с новорожденным благополучно прибыли в пункт назначения, сообщила пресс-служба Finnair, пишет Limon.ee.

На утреннем рейсе финского национального авиаперевозчика Finnair из Хельсинки в Париж родился ребенок. Роды случились в небе примерно за час до посадки, пишет финская Helsingin Sanomat.

Самолет продолжил полет в Париж в обычном режиме, сообщила Аида Велламо из пресс-службы Finnair.

По данным портала Flightradar24, рейс AY1571 прибыл в Париж, несмотря на роды, раньше запланированного времени - в 9:19 по местному времени.

В Париже мать и малыша встретил врач.

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