Скандал в Польше. Бывшего посла в НАТО обвиняют в связях с иностранными спецслужбами

"Шатковского обвиняют в халатном хранении секретных документов, контактах с иностранными спецслужбами [и] получении незаконной финансовой выгоды", - заявил Туск парламенту со ссылкой на службу контрразведки.

Шатковский при подготовке важных документов, связанных с национальной безопасностью, "опирался на советы иностранных компаний", добавил премьер-министр.

Шатковский был назначен представителем Польши в НАТО в 2016 году, когда у власти находилось правительство, сформированное ныне оппозиционной национально-консервативной партией "Право и справедливость" (PiS).

В мае его отозвал нынешний министр иностранных дел Радослав Сикорский.

Туск также заявил, что предыдущее правительство и президент Анджей Дуда знали о подозрениях в отношении Шатковского еще до его назначения, что скрывали.

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