Принудительное замедление или износ оборудования? Что происходит с YouTube в России

В пользу этой версии высказался и директор Роскомсвободы (проект внесен властями России в реестр «иностранных агентов»), основатель Privacy Accelerator Станислав Шакиров. По его словам, деградация технического оборудования происходит медленно, а не «в ночь с 11 на 12 июля». Он видит в заявлении «Ростелекома» попытку оправдаться за то, что делают российские власти: «Простите, это не мы, это Google сам».

«Фактически, мы видим замедление YouTube, — констатирует Шакиров в разговоре с Би-би-си. — Вопрос в том, какие будут последствия. Например, представим, если все пользователи YouTube в России резко пересядут на VPN, чтобы смотреть YouTube — в этом случае может замедлиться весь рунет».

По его словам, замедление YouTube нужно российским властям для того, чтобы люди переходили на российские платформы — Rutube, VK и другие.

С 2022 года российские власти активно пытаются представить собственные альтернативы YouTube, но ни один российский сервис не приобрел существенной популярности. Напротив, аудитория YouTube и рекламный рынок в России только растут.

Помимо этого YouTube остается для россиян одной из последних не заблокированных площадок, где публикуются в том числе и крупные оппозиционные блогеры и политики. Многие из них были признаны «иностранными агентами» после начала войны из-за их контента.

«Почему сразу нельзя заблокировать YouTube? Потому что в этом случае может лечь и какая-то другая инфраструктура от YouTube и, например, все смартфоны на „Андроиде“ перестанут работать в России», — говорит Шакиров.

Он вспоминает, что российские власти уже тестировали замедление на «Твиттере» в 2021 году, тогда это приводило к тому, что сервисом стало почти невозможно пользоваться. «Но тогда они замедляли подгрузку картинок в „Твиттер“, а здесь мы видим, что замедляется именно видео», — комментирует Шакиров.

Власти России при этом специальные манипуляции с YouTube отрицают. «Речь идет о проблеме с оборудованием, которое уже более двух лет никак не обновляется. Других объяснений здесь быть не может», — заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.