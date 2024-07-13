Принудительное замедление или износ оборудования? Что происходит с YouTube в России

Российский провайдер «Ростелеком» в пятницу сообщил, что в работе YouTube на территории России возможны сбои из-за технических проблем. Видеохостинг, согласно сообщению, начнет значительно медленнее работать с сегодняшнего дня. Но эксперты говорят, что «замедление» может быть сознательным решением российских властей.
«Ростелеком» утром в пятницу выпустил предупреждение о том, что скорость загрузки роликов на YouTube и их качество может упасть из-за «технических проблем в работе оборудования, принадлежащего компании Google».
Вскоре издание «Медуза» (признано в России «иностранным агентом») сообщило, что в России власти начали целенаправленно замедлять работу YouTube.
Незадолго до заявления «Ростелекома» провластный телеграм-канал Mash написал о сбоях в работе сервиса из-за «неких технических проблем на оборудовании компании Google в России». При этом телеграм-канал сделал акцент на том, что качестве загрузки видео будет ухудшаться именно с сегодняшнего дня, 12 июля. Канал отметил, что оборудование не обновлялось последние 2,5 года.
Устаревшие серверы
В мае 2022 года Alphabet, головная компания YouTube и Google, приняла решение уйти из России и перевести своих сотрудников за пределы страны. В 2023 году российская «дочка» корпорации подала заявление о банкротстве — после того, как суды неоднократно взыскивали с нее штрафы и компенсации, в том числе по искам от российских телеканалов.
В пользу версии о технических проблемах высказался и директор «Общества защиты интернета» Михаил Климарев (также признан «иностранным агентом»). По его словам, с тех пор как Google ушел из России, компанию перестала поставлять в страну новое оборудование и обслуживать старое.
«Прошло два с половиной года — то оборудование, которое стояло на сетях операторов связи, потихонечку приходит в негодность, оно просто ломается. Заменять его нечем, чинить его некому. Поэтому сейчас эта инфраструктура будет сыпаться, а ютьюб и все сервисы Google будут работать все хуже и хуже», — считает Климарев.
Речь идет о технологии Google Global Cache, которая позволяет загружать видео-контент из серверов, находящихся непосредственно в регионе пользователя. Эта технология применялась для ускорения работы YouTube и в России. Но после вторжения России в Украину Google отключил некоторые сервера в России, а те, что остались, не обновлялись.
Поэтому, как отмечает телеграм-канал «Агентство» (также признан в России «иностранным агентом»), износ серверов Google не является новостью, но речь может идти о том, что власти специально начали замедлять работу YouTube в России.
Русская служба Би-би-си направила в Google запросы и ожидает ответа.
«Попытка оправдаться»
«Медуза» со ссылкой на источник в телекоммуникационной отрасли сообщила, что Роскомнадзор начал искусственно замедлять работу YouTube — тестирование начали на сетях «Ростелекома» и Tele2. Версию «Ростелекома» о проблемах с оборудованием Google источник «Медузы» назвал несостоятельной. Би-би-си направила запрос в Tele2.
В пользу этой версии высказался и директор Роскомсвободы (проект внесен властями России в реестр «иностранных агентов»), основатель Privacy Accelerator Станислав Шакиров. По его словам, деградация технического оборудования происходит медленно, а не «в ночь с 11 на 12 июля». Он видит в заявлении «Ростелекома» попытку оправдаться за то, что делают российские власти: «Простите, это не мы, это Google сам».
«Фактически, мы видим замедление YouTube, — констатирует Шакиров в разговоре с Би-би-си. — Вопрос в том, какие будут последствия. Например, представим, если все пользователи YouTube в России резко пересядут на VPN, чтобы смотреть YouTube — в этом случае может замедлиться весь рунет».
По его словам, замедление YouTube нужно российским властям для того, чтобы люди переходили на российские платформы — Rutube, VK и другие.
С 2022 года российские власти активно пытаются представить собственные альтернативы YouTube, но ни один российский сервис не приобрел существенной популярности. Напротив, аудитория YouTube и рекламный рынок в России только растут.
Помимо этого YouTube остается для россиян одной из последних не заблокированных площадок, где публикуются в том числе и крупные оппозиционные блогеры и политики. Многие из них были признаны «иностранными агентами» после начала войны из-за их контента.
«Почему сразу нельзя заблокировать YouTube? Потому что в этом случае может лечь и какая-то другая инфраструктура от YouTube и, например, все смартфоны на „Андроиде“ перестанут работать в России», — говорит Шакиров.
Он вспоминает, что российские власти уже тестировали замедление на «Твиттере» в 2021 году, тогда это приводило к тому, что сервисом стало почти невозможно пользоваться. «Но тогда они замедляли подгрузку картинок в „Твиттер“, а здесь мы видим, что замедляется именно видео», — комментирует Шакиров.
Власти России при этом специальные манипуляции с YouTube отрицают. «Речь идет о проблеме с оборудованием, которое уже более двух лет никак не обновляется. Других объяснений здесь быть не может», — заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.