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В Великобритании по пути на работу трагически погибли два пилота Ryanair

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Самолет Ryanair.
Самолет Ryanair. Фото: MSCT Pics / Shutterstock

11 июля в Великобритании в результате столкновения двух грузовиков и легкового автомобиля на автодороге М62 у Уоррингтона погибли два пилота авиакомпании Ryanair, которые направлялись в аэропорт Ливерпуля, сообщает ВВС.

28-летний Мэт Гринхолл и 24-летний Джейми Фернандес в момент аварии находились в такси, подтвердила полиция.

Оба пилота погибли на месте происшествия, в свою очередь водитель такси получил серьезные травмы и был госпитализирован.

По подозрению в совершении смертельного ДТП по невнимательности арестован 61-летний мужчина. Полиция Чешира с просьбой помочь найти человека обратилась к общественности.

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