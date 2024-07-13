Видео Программа выясняет: можно ли на этом транспорте ездить несовершеннолетним?

Двухдверный, двухместный, из пластика и с вместительным багажником - что это? Это электрический мопед под названием Ligier, которым можно управлять с 14 лет, сообщает программа Zebra.
"Это небольшое транспортное средство, похожее на автомобиль, но его максимальная скорость ограничена 45 километрами в час, а мощность двигателя - 4 кВт", - объясняет начальник квалификационной части CSDD Юрис Тетерис.
Права на управление таким мопедом можно получить с 14 лет.
Ведущий программы Паул Тимротс осмотрел его со всех сторон - у него две двери, места для двух человек, пластиковый кузов, 15-дюймовые колеса и просторный багажник.
Автомобиль весит около 450 килограммов и может проехать около 240 километров с полностью заряженным аккумулятором. Переднее стекло с подогревом, также есть возможность обогревать или охлаждать сам автомобиль с помощью кондиционера.
Что касается парковки автомобиля, то в данном случае он относится к классу легковых автомобилей, а не мопедов, и его нельзя оставлять на тротуаре. При этом при управлении нет необходимости надевать шлем.
Видео: Сюжет программы Zebra
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