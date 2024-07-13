Видео Программа выясняет: можно ли на этом транспорте ездить несовершеннолетним?

"Это небольшое транспортное средство, похожее на автомобиль, но его максимальная скорость ограничена 45 километрами в час, а мощность двигателя - 4 кВт", - объясняет начальник квалификационной части CSDD Юрис Тетерис.

Права на управление таким мопедом можно получить с 14 лет.

Ведущий программы Паул Тимротс осмотрел его со всех сторон - у него две двери, места для двух человек, пластиковый кузов, 15-дюймовые колеса и просторный багажник.

Автомобиль весит около 450 килограммов и может проехать около 240 километров с полностью заряженным аккумулятором. Переднее стекло с подогревом, также есть возможность обогревать или охлаждать сам автомобиль с помощью кондиционера.

Что касается парковки автомобиля, то в данном случае он относится к классу легковых автомобилей, а не мопедов, и его нельзя оставлять на тротуаре. При этом при управлении нет необходимости надевать шлем.

Видео: Сюжет программы Zebra

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!