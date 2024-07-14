Кристен Михал - новый премьер Эстонии. Что при нем изменится

Тынис Саартс, политолог из Таллинского университета, пояснил DW, что назначение премьер-министра за закрытыми дверями может вызвать напряженность в Партии реформ. Как показывает опыт 2014 года, когда Таави Рыйвас был избран на пост главы партии ее руководством и утвержден парламентом в качестве премьер-министра страны, это не было удачным решением. "Его публично критиковали за то, что он недостаточно легитимный", - сказал Саартс.

Михал: "Направление внешней политики останется прежним"

До отъезда Каллас в Брюссель и вступления Михала в должность премьер-министра нынешняя правящая коалиция, состоящая из Партии реформ, социал-демократов и либеральной партии "Эстония 200", внесет изменения в коалиционное соглашение. Но внешняя политика гарантированно останется прежней, заявил Михал накануне своего назначения на пост премьера в интервью DW. "Направление внешней политики останется таким же, как и при Кае Каллас, мы единомышленники в вопросах безопасности и внешней политики", - сказал он. Эстония в последние два года была одним из самых больших сторонников Украины и одним из самых яростных критиков агрессивной войны России.

"Михал, вероятно, ориентирован на вопросы внутренней политики, но поскольку общий политический настрой в Эстонии настолько сильно проукраинский, даже внутри страны, нельзя допустить, чтобы Михал произвел впечатление, что Украиной как-то пренебрегли", - говорит политический журналист Пулк.

На повестке дня правящей эстонской коалиции остаются такие острые вопросы, как закон о налоге на автомобили и приведение в порядок государственных финансов. Но наиболее актуальной остается национальная оборона, так как опасность со стороны России сильно ощущается на внешней границе ЕС.

"Ключевым вопросом эстонской политики последнего времени является нехватка боеприпасов, но решение этой проблемы требует огромных денег в условиях Эстонии. Будет ли найден политический консенсус и способы его финансирования при Михале, станет одним из важнейших вопросов правительства", - полагает Пулк.

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