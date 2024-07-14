Ринкевич шокирован нападением на экс-президента США Дональда Трампа

Он отметил, что шокирован нападением на бывшего президента США Дональда Трампа.

Ринкевич пожелал ему скорейшего выздоровления.

Shocked by the attack against former President Donald Trump during campaign rally in Pennsylvania, political violence is unacceptable and deplorable.



I wish him full and speedy recovery. — Edgars Rinkēvičs (@edgarsrinkevics) July 13, 2024

Как сообщалось, кандидату в президенты США от Республиканской партии Трампу выстрелили в ухо в субботу на предвыборном митинге, и это расследуется как покушение на убийство.

Нападавший, личность которого пока не установлена, был застрелен агентами Секретной службы.

Президент Джо Байден, который баллотируется против Трампа на выборах в ноябре, осудил инцидент и подчеркнул, что "в Америке нет места такому насилию".

Нападение осудили многие мировые лидеры.

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