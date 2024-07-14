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Ринкевич шокирован нападением на экс-президента США Дональда Трампа

rus.tvnet.lv/LETA
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Президент Латвии Эдгар Ринкевич
Президент Латвии Эдгар Ринкевич Фото: Edijs Pālens/LETA

Политическое насилие неприемлемо и достойно сожаления, написал в своем Twitter президент Латвии Эдгар Ринкевич.

Он отметил, что шокирован нападением на бывшего президента США Дональда Трампа.

Ринкевич пожелал ему скорейшего выздоровления.

Как сообщалось, кандидату в президенты США от Республиканской партии Трампу выстрелили в ухо в субботу на предвыборном митинге, и это расследуется как покушение на убийство.

Нападавший, личность которого пока не установлена, был застрелен агентами Секретной службы.

Президент Джо Байден, который баллотируется против Трампа на выборах в ноябре, осудил инцидент и подчеркнул, что "в Америке нет места такому насилию".

Нападение осудили многие мировые лидеры.

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